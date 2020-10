Enna: Giro d’Italia, istituiti i divieti di sosta e di circolazione

Istituiti nella città di Enna, in vista della partenza della terza tappa del Giro d’Italia di lunedì mattina 5 ottobre, i seguenti divieti.

Divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli dalle ore 16 del giorno 4 ottobre alle ore 20 del giorno 5 ottobre nei seguenti siti: in tutta la piazza Europa in ambo i lati di viale 4 Novembre e viale Diaz, tratto di via Libertà antistante plesso scolastico De Amicis, tutta la via Flora (piazza antistante chiesa di San Sebastiano), via dello stadio, piazza Guttuso, via Morgano, via Duca d’Aosta, via G. Rossini, via Risorgimento, via Spirito Santo, via Piave e via cavalieri di Vittorio Veneto.

Divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli dalle ore 8 alle ore 14,30 del giorno 5 ottobre nei seguenti siti: in ambo i lati di corso Sicilia, via Sant’Agata, via Generale Cascino, via Pergusa, via Raffaele Sanzio, via Mantegna, via della Resistenza, piazza Bernini e via Leonardo da Vinci.

Divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli dalle ore 8 alle ore 14,30 del giorno 5 ottobre nei seguenti siti: piazza Europa, viale 4 Novembre, viale Diaz, via Libertà tratto antistante plesso scolastico De Amicis, via Flora (piazza antistante chiesa di San Sebastiano), via dello Stadio, via Duca d’Aosta, via G. Rossini, via Risorgimento, Via Cavalieri di Vittorio Veneto.