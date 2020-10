Enna: Giro d’Italia, ecco il piano di viabilità alternativa

Queste di seguito le percorrenze veicolari alternative nella città di Enna per la circolazione lunedì 5 ottobre, in occasione della partenza della terza tappa del Giro d’Italia.

PERCORSO A (zona Spirito Santo – Centro Storico Piazza V. Emanuele – Lombardia)

Via Mercato

Via Passione

Via O. Catalano

Via Fontana Grande

Via Lo Manto

Piazza S. Agostino

Via Candrilli

Piazza Coppola – Via Roma

Il medesimo percorso dalla via Mercato consente l’accesso nelle aree Piazza Neglia, via Legnano, Zona Mulino a Vento, zona Penitenziario e Tribunale. NON E’ CONSENTITO IL PERCORSO INVERSO in ragione dei sensi di marcia vigenti, per cui dalle 10:00 alle ore 13:00 sarà consentito il solo transito pedonale per l’uscita dalla zona.

PERCORSO B (Zona Monte Salvo – Cimitero)

Piazza Europa (Adiacenze fontana)

Via Gioacchino Rossini

Via dello Stadio

Via Aidone

Via Libertà (via Papardura S.P. 81)

Zona cimiteriale

LA S.P. 81 RESTA UNICA VIA DI COLLEGAMENTO DA E PER ENNA BASSA PER VEICOLI CON MASSA INFERIORE A 35Q CON PROIBIZIONE ASSOLUTA AGLI AUTOCARRI E MEZZI PESANTI.

La zona A e la zona B potranno infine collegarsi attraverso il percorso:

Via Spirito Santo

Via Risorgimento

Via Monte Salvo

Piazza Europa (fronte caserma Carabinieri)

In ogni caso, pur all’interno delle suddette percorrenze, si sconsiglia vivamente la circolazione veicolare nell’orario 10:00 – 13:00, in quanto trattasi di percorsi articolati e disagevoli.

La circolazione dei mezzi provenienti dalla SS117 bis (Caltanissetta) e diretti a Piazza Armerina e Catania dovrà effettuare il seguente percorso:

Via Unità d’Italia

Via Mazza

Via delle Olimpiadi

Via Civiltà del Lavoro

SS 561 direzione Pergusa

Alla SAIS ed alle autolinee urbane ed extraurbane il divieto assoluto di transito dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e pertanto i due terminal di Enna alta e Enna Bassa non saranno accessibili.

E’ consentito il transito degli autoveicoli all’interno del circuito esclusivamente per raggiungere le sedi lavorative in deroga, dalle 08:00 alle ore 09:00.