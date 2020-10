Enna: Giro d’Italia, definita l’organizzazione della viabilità

Definita l’organizzazione per i profili di viabilità, non disgiunti da quelli di ordine e sicurezza pubblica, per accogliere lunedì 5 ottobre la terza tappa del 103° Giro di Italia.

La gara sportiva, la cui partenza è prevista nella giornata di oggi, 3 ottobre, da Monreale, interesserà la provincia di Enna, ed in particolare, oltre al comune capoluogo, Leonforte, Assoro, Nissoria, Agira, Regalbuto e Centuripe.

La rilevanza dell’evento e la concomitanza dell’attraversamento delle vie urbane di Enna e Agira con lo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative, hanno richiesto particolare attenzione anche per la ricerca di adeguate soluzioni che potessero limitare i disagi per il libero esercizio del voto.

Il traffico veicolare delle strade ricadenti nel percorso di gara sarà interdetto dalle 2 ore e mezza prima del passaggio della corsa alla media più veloce ai 15 minuti dopo il passaggio dell’automezzo Fine Gara Ciclistica. Il transito pedonale, invece, sarà consentito anche nelle 2 e ore mezza del dispositivo di chiusura al traffico veicolare e l’attraversamento dei pedoni sarà interdetto solo nel tempo intercorrente tra il passaggio della vettura Inizio Gara Ciclistica e la vettura Fine Gara Ciclistica.

La RCS Sport ha adeguato lo svolgimento della manifestazione e il contingentamento delle presenze al rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid, che impongono il rispetto del distanziamento sociale – declinato nel piano di sicurezza dell’Ente organizzatore dell’evento in 1 persona ogni 4 mq – e l’uso dei DPI.

Anche l’uscita autostradale EUNO della A19, sia con traffico veicolare proveniente da Catania che da Palermo, resterà chiuso per ragioni di sicurezza durante la contemporanea interdizione della SS117bis su cui si immette il predetto svincolo.

Si rinvia alla Home Page del sito istituzionale della Prefettura di Enna, al seguente link http://www.prefettura.it/enna/news/Comunicato_stampa-11355.htm#News_98699 per la consultazione dei provvedimenti, dei percorsi chiusi al traffico e delle soluzioni di viabilità alternative, ove previste.