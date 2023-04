Enna: Giro di Sicilia, oltre 150 volontari di protezione civile a supporto dell’evento

In occasione della tappa odierna del Giro di Sicilia 2023, oltre 150 volontari del dipartimento di Protezione Civile Regionale, in collaborazione con le altre forze istituzionali coinvolte, sono stati impegnati in attività di supporto alla manifestazione che per due giorni ha attraversato le strade della provincia di Enna.

Ieri, nel corso della seconda tappa, partita da Canicattì, i volontari di protezione civile hanno presidiato gli incroci interessati al transito della competizione e fornito assistenza ai numerosi appassionati presenti, distribuiti lungo tutto il percorso, garantendo lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e regolandone l’afflusso e il deflusso del pubblico.

Oggi si è svolta la terza tappa, con partenza da Enna e arrivo a Termini Imerese. I volontari sono stati impegnati in attività di supporto logistico presidiando i circa 55 km di percorso in provincia. Hanno svolto attività preventiva di segnalazione e informazione nei confronti della popolazione ad esempio in merito al divieto di passaggio e attraversamento di strade locali, controllo del posizionamento di eventuale transenne o blocchi stradali assieme agli agenti di polizia stradale.