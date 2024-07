Enna, Gioventù Nazionale sulla questione Ente Autodromo: “Decisione folle”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota stampa del presidente provinciale di Enna di Gioventù Nazionale Jacopo Mario Gessaro.

PUBBLICITÀ

La decisione presa ieri, durante la seduta del consiglio comunale, è del tutto folle per il presente di questa nostra amata città ma sarà ancora più devastante per il prossimo futuro.

È stata bocciata la delibera presentata dal Sindaco per la proroga di un anno del vecchio statuto del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa ad opera di 13 consiglieri, 11 quelli favorevoli.

È stato deciso, in maniera cosciente e spregiudicata, di liquidare la posizione di spessore decisionale del nostro comune, il quale non avrà più alcun potere all’interno del consorzio e nella gestione dello stesso, rinunciando alle proprie prerogative e senza tenere conto, per giunta, di tutte le ricadute inimmaginabili che ciò avrà.

Credo fortemente che in casi come questo, le differenze ideologiche, partitiche e personali debbano essere messe di lato per fare spazio al bene della collettività e ai suoi interessi economici.

Il funerale lo possiamo celebrare, oltre che per il lago, anche per l’autodromo e temo, anche per l’intera Pergusa, a causa di una politica miope e poco lungimirante.