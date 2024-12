Enna, Gioventù Nazionale: “Altri 28 milioni di euro per la crisi idrica in Sicilia”

PUBBLICITÀ

“Grazie all’incessante lavoro del Governo Meloni, sono stati altri 28 milioni di euro per la crisi idrica che sta colpendo la Sicilia e la nostra provincia in particolare modo, nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio”. Lo comunica Jacopo Mario Gessaro, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, partito giovanile di Fratelli d’Italia.

“La proposta portata avanti dal Ministro Nello Musumeci, con delega alla Protezione civile e alle politiche del Mare – prosegue Gessaro – ha previsto la deliberazione di oltre 28 milioni di euro alla Regione Sicilia per fare fronte alla grave emergenza idrica di questi ultimi mesi. Questo ulteriore stanziamento, si aggiunge ai 20 milioni già deliberati dal Governo nel maggio scorso, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le risorse saranno destinate alle attività previste dall’articolo 25 del Codice della Protezione civile e all’avvio degli interventi più urgenti per garantire l’erogazione di un prezioso come l’acqua. Il Ministro ha altresì specificato che la quantificazione di questo secondo stanziamento è frutto di un’attenta istruttoria condotta dal dipartimento nazionale della Protezione civile, tenendo conto anche di valutazioni tecniche con il dipartimento della Regione Sicilia”.