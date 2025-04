PUBBLICITÀ

I riti della Settimana Santa ad Enna proseguono questa sera, Giovedì Santo, con la Messa in Coena Domini, lavanda dei piedi e Reposizione del Santissimo Sacramento in Duomo e in tutte le chiese parrocchiali.

A seguire, si rinnova la tradizionale visita ai “sepolcri” allestiti nelle chiese. Esposizioni artistiche nelle chiese sedi delle Confraternite.