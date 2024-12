Enna: giovedì la “Festa del Benessere” alla Galleria Civica

PUBBLICITÀ

La “Festa del Benessere” dedicata alla prevenzione e alla salute, organizzata dall’ASP di Enna, si terrà giovedì presso la Galleria Civica di Enna.

L’evento è stato curato dalla Unità Operativa UOEPSA e dai responsabili aziendali del Piano di Prevenzione, le cui tematiche saranno presentate durante il convegno che si terrà dalle ore 9:00 alle 13:00, mentre gli stand espositivi, con il materiale e i professionisti a disposizione dei cittadini, saranno attivi dalle 9:00 alle 21:00.

Il programma prevede i saluti del Direttore Generale ASP Enna, Dott. M. Zappia, del Direttore Sanitario ASP Enna, Dott. E. Cassarà, del Sindaco di Enna, Avv. M. Dipietro; successivamente, saranno illustrati i temi: Equità in Salute e il Progetto PNES, (Ing. S. Cordovana); Rete “Salus – scuole she Enna”: scuole che promuovono salute, (dott.ssa Anzaldi e prof.ssa G. Lo Presti); Le life skills: esperienza di progetto, (dott.ssa Di Venti); Non è solo un sorriso! La prevenzione dentale, (dott. Colianni); Antibiotico resistenza: un’emergenza sanitaria da contrastare. Uso e abuso degli antibiotici, (dott. C Russo e M. Giuffrida); Liberi di scegliere: la prevenzione come strumento di indipendenza, (dott.ssa Gervasi e dott.ssa Cardaci); Attivita’ fisica e salute: due dimensioni interdipendenti, (dott.ssa Eleonora Caramanna); Cultura della sicurezza: prevenzione degli incidenti domestici e stradali, (dott.ssa Caramanna); Demenze: segnali premonitori e fattori di rischio, (dott. C. Millia); La salute a partire dalla prevenzione: gli screening, (dott.ssa Ornella Blanca); Salute riproduttiva: importanza dell’acido folico e rischi della plastica nei primi 1000 giorni, (dott.ssa Stella Ciarcià); Approccio globale alla salute: La prevenzione degli impatti sulla salute da inquinamento ambientale e cambiamenti climatici, (dott.ssa Maria Fascetto); e, infine, “Sana alimentazione e PPDTA ASP Enna su sovrappeso e obesità” (dott. Vincenzo Restivo).