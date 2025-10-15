Enna: giovedì la consegna dei lavori di sistemazione idraulica in contrada Pisciotto

Saranno consegnati domani mattina i lavori di sistemazione idraulica in contrada Pisciotto a Enna, intervento a cura del Dipartimento regionale di Protezione Civile, che si è anche occupato del reperimento delle risorse necessarie, cofinanziato dall’ATI Enna.
L’intervento rientra nel quadro delle opere prioritarie per la mitigazione del rischio idrogeologico e prevede opere di ripristino e regimentazione idraulica.
La consegna dei lavori avverrà alle ore 9:30 e vedrà la presenza delle autorità cittadine, oltre che dei rappresentanti del Cipae, impresa aggiudicataria dell’appalto. Responsabile dei lavori è l’Arch. Paolo Fulco del Dipartimento regionale di Protezione Civile.