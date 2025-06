Enna: Giovanni Lo Giudice presenta il suo nuovo libro

PUBBLICITÀ

Un dio smemorato, un software divino in crash, e un pianeta, il nostro, lasciato in balia del caso. Parte da questa surreale ma profondamente simbolica visione il nuovo libro di Giovanni Lo Giudice, “E pensare che ero un dio ma poi ho dimenticato username e password”, che verrà presentato giovedì alle ore 18:30 presso Al Kenisa di Enna.

L’autore dialogherà con il suo editore Maurizio Vetri, con la giornalista Manuela Acqua, mentre ad arricchire l’atmosfera ci saranno gli interventi musicali della cantante Paola Matera, che daranno voce e vibrazione alle riflessioni di un libro ironico, dissacrante e profondamente umano.

Lo Giudice ci conduce in un universo in cui, più che una volontà maligna, sembra regnare l’oblio e l’incuria di un dio distratto, forse in pensione, forse solo stanco. Ma se la responsabilità del caos non è di forze oscure, quanto piuttosto di una divinità che ha perso l’accesso al proprio potere, allora la chiave per ritrovare la luce potrebbe essere, paradossalmente, molto più umana di quanto crediamo.

Il libro è una provocazione brillante e amara che parla del nostro tempo, del senso di smarrimento e dell’urgenza di ritrovare non solo un senso, ma anche il codice – simbolico o reale – per rimettere ordine e dignità nel nostro piccolo angolo di cosmo.

Un evento da non perdere per chi ama la letteratura che fa pensare, sorridere e, soprattutto, guardare dentro sè stessi con ironia e profondità.