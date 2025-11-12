Enna: Giovanni Cannata nominato commissario provinciale di Italia Viva

PUBBLICITÀ

E’ stato nominato il commissario provinciale di Italia Viva ad Enna, si tratta di Giovanni Cannata.

Cannata è un avvocato con una lunga esperienza nel mondo del diritto e dell’impegno civile, e vicesindaco di Sperlinga.

“La sua nomina – comunica il partito – rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento della Casa Riformista nel territorio ennese. L’obiettivo è quello di radicare sempre di più il partito. A brevissimo saranno inaugurati i circoli e nominati i coordinatori nei comuni di Enna, Nicosia, Sperlinga, Assoro, Leonforte, Centuripe, Nissoria e, a seguire, gli altri comuni della provincia per coinvolgere cittadini, professionisti e giovani che condividono i nostri valori e vogliono lavorare concretamente a un’alternativa possibile per questa terra”.