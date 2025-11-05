Enna, giovani e lavoro: intesa tra il Dipartimento Lavoro e l’IIS Abramo Lincoln

PUBBLICITÀ

Siglato un accordo di intenti tra il Servizio X del Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana e l’IIS Abramo Lincoln finalizzato al rafforzamento della rete dei servizi per il lavoro ad Enna.

PUBBLICITÀ

Da previsione normativa, sia gli istituti di istruzione superiore che i servizi pubblici per l’impiego sono soggetti preposti all’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. E in tale contesto una loro cooperazione si rende sempre più indispensabile per orientare e formare al lavoro gli studenti in uscita dai percorsi di istruzione, sia per arginare la crescita dei giovani inattivi e sia per ridurre il numero di coloro che non riescono a trovare un’occupazione attraverso la quale esprimere a pieno le proprie attitudini.

PUBBLICITÀ

Nelle prossime settimane – come prima iniziativa concordata tra i due enti rappresentati dal dott. Giuseppe Nasello e dalla prof.ssa Maria Concetta Messina – gli operatori del Centro per l’impiego di Enna (accompagnati da un analista del mercato del lavoro) si recheranno presso l’IIS Abramo Lincoln per dare la possibilità agli studenti maggiorenni di siglare un patto di servizio per fruire delle politiche attive del lavoro ed essere inoltre informati sulle tendenze e le opportunità del mercato del lavoro a livello locale e nazionale, con uno sguardo anche alla mobilità nei paesi dell’UE.

Seguiranno sessioni formative e laboratori esperienziali sul come affrontare e gestire un colloquio di lavoro, preparare un CV e fruire degli incentivi per l’autoimpiego.