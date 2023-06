Enna, Giovani Democratici: “Totale assenza di visione politica della maggioranza”

Si pubblica dichiarazione di Alfredo Alerci e Luigi Varisano, rispettivamente segretario provinciale e comunale dei Giovani Democratici, in merito alla nuova giunta al Comune di Enna.

Enna è ancora una volta vittima dei continui giochi di forza fra le formazioni civiche e politiche che sostengono la maggioranza Dipietro, sempre più in difficoltà.

L’ennesima fuoriuscita degli assessori Contino e Campanile (speriamo, per questa volta, definitive) per divergenze politiche e amministrative, ci consegna l’ennesimo verdetto di un’azione amministrativa che delude anche i suoi principali autori. Se da un lato la giunta si rinnova pescando anche da gruppi politici che fecero campagna elettorale contro l’amministrazione Dipietro, dall’altro lato anche Fratelli d’Italia viene epurata dal sindaco Dipietro, evidentemente per la necessità di avere qualche nuova “poltrona” disponibile.

In mezzo a questi insopportabili giochi di potere, l’amministrazione a guida Italia Viva ed MpA sta trascinando la città in uno stato comatoso: neanche la parziale gestione amministrativa dei problemi quotidiani riesce a compensare minimamente la totale assenza di visione politica della maggioranza. Il capoluogo di provincia è condannato ad un ruolo marginale, incapace di incidere sulle scelte regionali e nazionali, ininfluente sui temi fondamentali per lo sviluppo del territorio, assente sul piano della proposta politica contro l’emigrazione giovanile e il crescente divario sociale in città.

Chi perde, alla fine, è l’ennese: il padre di famiglia che vede il proprio figlio costretto ad emigrare senza mai fare ritorno, il giovane lavoratore che non può mettere su famiglia in un contesto economico e sociale fermo da anni.

Per questo noi non ci stiamo: continueremo ad opporci con forza e coerenza a questa amministrazione, lavorando con chi ha idee e forze per costruire un’alternativa di sviluppo per la nostra città. Anzi, faremo ancora di più: a brevissimo infatti presenteremo una serie di proposte tramite il nostro consigliere comunale Marco Greco, volte a dare voce ad una generazione stanca di non essere ascoltata da questa amministrazione.