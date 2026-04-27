Enna, Giovani Democratici: “Fieri del lavoro svolto da Marco Greco”

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“Apprendiamo dalla stampa locale che ‘il consigliere del Partito Democratico Marco Greco risulta il più attivo per numero di mozioni depositate ed è anche il più giovane dell’aula. Nel corso della consiliatura 2020/2025 emerge con chiarezza il dato relativo all’attività dei consiglieri comunali, misurata attraverso il numero di mozioni depositate e desunta dal consiglio comunale Enna verbali ufficiali del Consiglio Comunale. In questo quadro, si distingue nettamente il consigliere Greco (PD), che con 15 mozioni presentate risulta il più produttivo tra tutti i componenti dell’assise. Il dato assume un significato ancora più rilevante se si considera che Greco rappresenta anche il consigliere più giovane del Consiglio Comunale. Un elemento che rafforza l’immagine di una partecipazione attiva e incisiva da parte delle nuove generazioni all’interno delle istituzioni locali’”. È quanto afferma Fabio Di Natale, segretario dei Giovani Democratici del Comune di Enna, commentando i dati diffusi sull’attività consiliare.

Nel suo intervento, Di Natale aggiunge: “Non possiamo che essere fieri ed orgogliosi del lavoro svolto da Marco e teniamo a precisare che tutta la sua forza, energia e passione è frutto di una sinergia costante e diretta con la grande e viva comunità dei Giovani Democratici di Enna e dal grande aiuto e supporto del Partito Democratico”.

La nota prosegue con una valutazione politica del lavoro svolto dai giovani del partito: “Abbiamo dimostrato che i giovani possono fare la differenza e distinguersi da una classe dirigente, quella dell’ultima amministrazione, immobile”.

In conclusione, Di Natale rivolge un appello agli elettori in vista delle prossime amministrative: “Per questo chiediamo alla cittadinanza di sostenerci alle prossime elezioni di giorno 24 e 25 Maggio. Con la stessa passione e amore di sempre”.