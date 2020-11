Enna: Giovani Democratici, ecco il nuovo esecutivo

È stato presentato, nel corso della direzione comunale dello scorso 22 novembre, l’esecutivo dei Giovani Democratici del Comune di Enna.

La direzione dei GD ha approvato all’unanimità l’esecutivo presentato dal segretario Alfredo Alerci così composto: Vincenzo Nasca (Resp. Organizzazione), Emanuela Castaldo (Resp. Diritti e Pari Opportunità e Tesseramento), Luigi Varisano (Resp. Università), Alessio Campione (Resp. Comunicazione e Relazioni Esterne), Jacopo Matraxia (Resp. Politiche Sociali e Terzo Settore), Andrea Greco (Delega Aggiunta) (Resp. Scuola) e Marco Greco (Delega Aggiunta) (Resp. Enti locali).

“É una squadra giovane e assortita nel segno del rinnovamento – ha dichiarato il segretario -. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, bisogna avvicinare i giovani alla politica così come bisogna fare politica ‘di servizio’ per la nostra comunità che vive un periodo di profonda crisi. Per questo solidarietà e formazione politica saranno al centro della mia segreteria”.