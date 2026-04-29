Enna, Giovani Democratici contro Gargaglione: “Accuse gravi e inaccettabili”

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I Giovani Democratici di Enna intervengono dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Comunale di Enna, Paolo Gargaglione. A prendere posizione è Fabio Di Natale, segretario dei Giovani Democratici Enna.

“Le accuse rivolte alla nostra comunità dal Presidente del Consiglio Comunale di Enna Gargaglione sono gravi e inaccettabili. Definire una forza politica avversaria ‘un’emergenza sociale’ è un’affermazione gravissima, ancor di più se rivolta ad una comunità di ragazze e ragazzi tra i 14 e i 30 anni – dichiara Di Natale -. Da anni ci spendiamo attivamente per questa città, gratuitamente e con passione, sopperendo alle carenze sociali e culturali di una città sempre più vuota. Affermare che i nostri cineforum e i nostri gruppi studio sono metodi per ‘adescare i giovani’ e per ‘fargli il lavaggio del cervello’ è un’offesa alla nostra dignità, che valuteremo di tutelare in altre sedi”.

Secondo il segretario dei Giovani Democratici Enna, “promuovere attività di aggregazione per i giovani che sempre di più scappano dalla nostra città, e costruire spazi di vitalità, dovrebbero essere priorità della politica indipendentemente dal colore politico, e bisognerebbe essere fieri di quando succede”.

Di Natale sottolinea quindi che “le parole dell’attuale Presidente del Consiglio non possono passare inosservate: non è questo il modello di cittadinanza attiva e solidale che un candidato Sindaco dovrebbe proporre ai giovani della città”.

Da qui l’invito rivolto a Ezio De Rose: “Invitiamo De Rose, persona democratica e con grande senso istituzionale, a prendere le distanze dalle parole del suo assessore designato e a rimuoverlo dalla sua rosa”.