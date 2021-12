Enna: Giovani Democratici, Alfredo Alerci eletto segretario provinciale

Sabato, presso la Galleria Civica di Enna, ha avuto luogo il III Congresso della Federazione Provinciale Ennese dei Giovani Democratici, che ha visto l’elezione del segretario provinciale Alfredo Alerci.

La giornata è stata suddivisa in due momenti. Nella prima parte si è svolta l’agorà democratica intitolata “SI RESTI ARRINESCI”, nome non casuale dedicato a tutti quei giovani che vanno via dalla propria terra in cerca di altre o migliori prospettive. Altresì dedicato al coraggio di tutti quei giovani che scelgono di rimanere, confrontandosi con una realtà quasi mai facile e lineare, con un entroterra messo sempre a più dura prova dal calo demografico, dall’insufficiente e talvolta inesistente rete di infrastrutture e trasporti.

Numerosi gli ospiti che si sono susseguiti e che, con i loro interventi, hanno contribuito alla riuscita dell’intera giornata. Dagli onorevoli Benifei, Chinnici, Gribaudo, Cracolici, ai dirigenti del PD Bufalino, Vella, Venezia, Torrisi, Di Gangi, Licciardo, Crisafulli, Rampello, Garofalo, Marino, le delegazioni delle altre federazioni provinciali GD, fino ai coordinatori nazionali GD Caterina Cerroni e Raffaele Marras. Questi ultimi hanno espresso grande felicità per il congresso ennese e fatto appello alla necessità di un maggiore attivismo politico giovanile su tutto il territorio. Presenti anche molte altre realtà politiche, sindacali ed universitarie: gli onorevoli Giarrizzo e Lantieri, il senatore Trentacoste, i giovani amministratori dei GD Millauro e Giambirtone, il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro e il presidente del consiglio comunale Paolo Gargaglione, Dario Cardaci capogruppo di NC, il coordinatore delle consulte studentesche siciliane Vicari e il suo vice Andrea Greco, Barresi dell’esecutivo nazionale Rete degli Studenti, Conti dell’esecutivo nazionale Federazione degli Studenti, i rappresentanti degli organi superiori delle università siciliane Trovato, La Paglia, Impellizzeri, Ferrara, associazioni universitarie siciliane, CGIL, CISL, Legambiente, ANPI, Centro Studi Med. Mez., Giovani Federalisti Europei.

Conclusa l’agorà democratica si è entrati nel vivo dei lavori congressuali al termine dei quali è stata proclamata l’elezione di Alfredo Alerci.

“Sono enormemente emozionato di essere qui oggi e di avere l’onore di ricoprire questo ruolo – ha esordito -. La giovanile è reduce da un periodo complicato, ma abbiamo la giusta rabbia e il giusto entusiasmo per ripartire. Da anni ormai aspettavamo di ripartire e di farlo con unità e spirito di sacrificio che non sono mancati. Per questo ringrazio chi ha lavorato in questi mesi ad un percorso unitario. Adesso torniamo a lavoro: perché il nostro territorio ha bisogno di noi”.

Esprime soddisfazione il commissario uscente Giuseppe Seminara: “Comincia oggi – ha dichiarato – un nuovo percorso con una squadra giovane, valida e motivata che sarà in grado di ripartire dopo il commissariamento”.

A coadiuvare Alerci nel suo lavoro due vicesegretari, Angelo Zito di Agira e Paola Buscemi di Calascibetta. Dopo gli ultimi adempimenti tecnici, il neo eletto Segretario Alerci rinnova il suo impegno e la sua determinazione, ringraziando ancora una volta i presenti e anche gli assenti. “Anche le assenze – ha dichiarato – hanno un significato”.