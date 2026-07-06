Enna, Giovani Autonomisti: Omar Vellari eletto coordinatore provinciale

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In occasione del Congresso regionale dei Giovani Autonomisti del Movimento per l’Autonomia – Grande Sicilia, Omar Vellari è stato eletto coordinatore provinciale dei Giovani Autonomisti della provincia di Enna.

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«Accolgo questo incarico con grande orgoglio e con un forte senso di responsabilità», dichiara Vellari. «Ringrazio tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia. Un ringraziamento particolare va al coordinatore regionale Giuseppe Gallo e, soprattutto, all’assessore regionale Francesco Colianni, autentico punto di riferimento per il nostro territorio, per il costante sostegno e la stima dimostratami».

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«Il nostro obiettivo è costruire una classe dirigente giovane, competente e profondamente radicata nel territorio, capace di ascoltare le esigenze dei cittadini e di trasformarle in proposte concrete. Vogliamo dare voce ai tanti giovani che scelgono di restare in Sicilia, creando opportunità di sviluppo, lavoro e crescita per la nostra provincia e per l’intera regione», prosegue Vellari.

Nel solco del manifesto politico approvato dal movimento, i Giovani Autonomisti intendono promuovere una Sicilia protagonista del proprio futuro attraverso la piena attuazione dello Statuto autonomistico, il rilancio delle infrastrutture, il sostegno alle aree interne, la valorizzazione del capitale umano e la formazione di una nuova classe dirigente capace di affrontare le sfide del presente.

«Inizia oggi un percorso che porteremo avanti con entusiasmo, spirito di servizio e presenza costante sul territorio. Lavoreremo per rendere la provincia di Enna protagonista all’interno del progetto politico del MPA – Grande Sicilia, coinvolgendo sempre più giovani che condividono la volontà di costruire una Sicilia più forte, più moderna e più autonoma. A stretto giro prenderà il via la stagione congressuale, che porterà alla definizione dei coordinamenti cittadini. Un passaggio fondamentale – conclude Vellari – per strutturare in maniera capillare l’organizzazione sul territorio e avviare, nel più breve tempo possibile, un’attività politica concreta, condivisa e costante al servizio delle comunità locali».