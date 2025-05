Enna: giovane talento del karting pronto per il campionato nazionale, cercasi sponsor

PUBBLICITÀ

Francesco Greca giovane promessa del karting e orgoglio per tutto lo sport ennese, dopo le prove di Coppa Italia zona regionale in cui si è distinto finora, farà un salto di qualità partecipando dal 12 al 15 giugno ad una prova del Campionato Nazionale di karting, categoria GR3 under 10, che lo vedrà confrontarsi con piloti provenienti da tutto il mondo presso il circuito internazionale di Napoli.

Affrontare questo tipo di competizioni diventa molto impegnativo per il team e la famiglia e quindi si è alla ricerca di aziende che vogliono sostenere questa impresa attraverso una sponsorizzazione che avrà sicuramente un buon riscontro pubblicitario visto che le gare nazionali sono trasmesse in diretta televisiva da Sky.

“Speriamo che qualche azienda ci aiuti a sostenere Francesco nel suo sogno di diventare un pilota internazionale – dichiara Gianpaolo Greca, padre del ragazzo – chiunque voglia fare parte di questa avventura e ha bisogno di ulteriori informazioni può contattarmi al 3338625957”.

Fabio Marino