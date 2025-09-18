Enna, Giornate Europee del Patrimonio: ricco programma di eventi all’Archivio di Stato

PUBBLICITÀ

L’Archivio di Stato di Enna partecipa anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio 2025, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e dal Consiglio d’Europa, con un calendario di appuntamenti in programma sabato 27 settembre a partire dalle ore 10:30, presso la sede dell’Istituto in via Angelo Tranchida.

Il tema scelto quest’anno, “Architetture: l’arte di costruire”, declinazione italiana del titolo europeo “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future”, invita a riflettere sul valore delle architetture come memoria del passato e come strumenti di progettazione del futuro.

Il percorso pensato dall’Archivio di Stato di Enna intende valorizzare il patrimonio documentario locale, creando connessioni con associazioni, enti e professionisti del territorio. Le iniziative in programma riguardano: una mostra documentaria, “Architetture tra funzione, bellezza e identità”, a cura dell’Archivio di Stato di Enna; una mostra di pittura, dal titolo “L’arte di costruire relazioni tra i popoli”, a cura dell’Associazione Libri&Altrove; l’incontro “Il monastero delle Benedettine a Enna: storia di interventi di restauro”, in occasione del BiblioPride 2025, con gli interventi dell’architetto Giovanni Contino e dell’architetto Roberta Russo (evento realizzato in collaborazione con Biblioinsieme).

«Le iniziative in programma – sottolineano dall’Archivio di Stato diretto dalla dottoressa Giuliana Maria Ferrara – intendono valorizzare e rendere accessibile il patrimonio documentario del territorio, facendo rete con associazioni, enti e professionisti, contribuendo così a stimolare nuove forme di partecipazione culturale”.

L’accesso alle iniziative è libero e aperto alla cittadinanza.