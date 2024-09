Enna: giornate europee del patrimonio, domenica apertura straordinaria all’Archivio di Stato

PUBBLICITÀ

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024 dedicate al tema “Patrimonio in cammino”, l’Archivio di Stato di Enna partecipa con un’apertura straordinaria domenica 29 settembre e, anche quest’anno, il coinvolgimento di enti e associazioni presenti nel territorio ha permesso di realizzare diverse iniziative destinate alla promozione del patrimonio culturale.

La mostra “Le carte della Sottoprefettura di Nicosia nell’Ottocento” pubblicizza il trasferimento del fondo archivistico della Sottoprefettura di Nicosia dall’Archivio di Stato di Catania che è adesso fruibile presso l’Archivio di Enna. All’interno della mostra sono esposti alcuni volumi con l’intento di promuovere il patrimonio librario e l’importante risultato raggiunto dall’Archivio di Stato di Enna con l’ingresso della biblioteca interna nel Polo Bibliotecario Provinciale che permetterà di fornire un rilevante servizio al pubblico.

Anche quest’anno le Giornate Europee del Patrimonio vedranno la partecipazione dell’associazione Libri&Altrove che curerà la mostra di pittura dal titolo “In cammino con l’arte tra passato e presente”. L’utenza avrà la possibilità di fruire dei contenuti in forma integrata combinando il percorso espositivo relativo alla documentazione archivistica ai contenuti digitali presenti nella postazione dedicata.

Quello dell’archivio della Sottoprefettura di Nicosia non è solamente un cammino nel tempo per la preziosità della documentazione che testimonia il modo di vivere nei comuni più a nord dell’attuale provincia di Enna o la comunicazione tra il centro e la periferia del Regno, ma è anche un cammino nello spazio in seguito al trasferimento delle carte dall’Archivio di Stato di Catania presso l’Istituto ennese nel dicembre 2023. Le poche informazioni descrittive del fondo ad oggi si trovano nel SAN (Sistema Archivistico Nazionale) e risalgono al 1901. Il personale interno dell’Archivio di Stato di Enna è impegnato nella verifica e implementazione dei contenuti, nella descrizione delle serie interne con la realizzazione di strumenti di ricerca che permetteranno una migliore fruizione di questa notevole fonte di ricerca e di studio del territorio un tempo corrispondente al Circondario di Nicosia.

Il percorso espositivo narra degli avvenimenti e del modo di vivere al tempo del Regno d’Italia spaziando tra diversi argomenti: la scuola, con illustrazioni di banchi e suppellettili e il rilascio della patente di maestro; le condizioni delle carceri, con modelli delle divise delle guardie e campioni di tessuto per i detenuti; la circolazione nelle strade ferrate; la compilazione dei repertori relativi ai comuni del Circondario per la redazione della Guida Generale d’Italia; il commercio, le leggi e decreti; comunicazioni relative agli avvenimenti bellici del 1870 e ad alcuni illustri personaggi storici (Garibaldi, Bixio e Mazzini); gli eventi relativi alla vita dei sovrani d’Italia con la morte del Re Vittorio Emanuele II, le nozze di Umberto I e la nascita di Vittorio Emanuele III.