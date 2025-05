Enna: giornate di solidarietà per la donazione di sangue in memoria di Falcone, Borsellino e Livatino

PUBBLICITÀ

Tre giornate di solidarietà dedicate alla donazione di sangue e plasma in ricordo dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Angelo Livatino, tragicamente uccisi dalla mafia. Il Presidente della Regione Siciliana ha istituito le tre giornate, dedicate alla donazione di sangue e plasma, a partire dal 23 maggio, ricorrenza della memoria di Giovanni Falcone e di tutti coloro che hanno sacrificato con lui la vita per la giustizia.

La Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha aderito con grande entusiasmo, promuovendo una vera e propria mobilitazione collettiva in collaborazione con le Associazioni di Donatori di Sangue. Un impegno che si traduce in azioni concrete per sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione.

Il Direttore Generale, Dott. Mario Zappia, ha assunto il ruolo di testimonial della campagna, partecipando attivamente all’iniziativa presso il Centro Trasfusionale di Nicosia, diretto dalla Dott.ssa Luciana Spedale, insieme ai medici e agli operatori sanitari del Basilotta e ai volontari dell’AVIS nicosiana, il cui presidente è Paolo Gurgone.

“La dedizione del Dott. Zappia alla causa della donazione del sangue rappresenta un grande gesto di altruismo nella nostra comunità e funge anche da potente esempio per tutti”, sottolineano gli operatori del Centro e i volontari.

Le associazioni di volontariato sono presenti con banchetti informativi presso l’Ospedale di Enna, dove l’AVIS, guidata dalla Presidente Maria Elena Spalletta, collabora con gli operatori del Centro Trasfusionale, diretto dal Dott. Francesco Spedale, per organizzare eventi e campagne di sensibilizzazione sull’importanza della donazione.

A Piazza Armerina, i volontari delle associazioni AVIS e FIDAS, guidate da Michele Billeci e Massimo Romano, sono accanto al personale del Centro Trasfusionale, diretto dal Dott. Vincenzo Barbera, per promuovere la cultura della donazione. I volontari dell’AVIS della città dei mosaici hanno organizzato anche il banchetto presso la loro sede esponendo la foto del magistrato Giovanni Falcone.

“Si ringraziano tutte le associazioni, e sono davvero tante, che afferiscono ai nostri Centri”, sottolineano i responsabili dei Centri Trasfusionali.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 19 luglio, in occasione dell’anniversario dell’uccisione di Paolo Borsellino e dei suoi collaboratori. Seguirà, il 21 settembre, la commemorazione del martirio del Giudice Rosario Livatino, con l’ASP di Enna che rinnova il proprio impegno e solidarietà.

“Ogni donazione rappresenta un gesto di generosità che può fare la differenza tra la vita e la morte per chi ha bisogno. La mobilitazione collettiva è fondamentale e ognuno di noi può essere un catalizzatore di cambiamento, ispirando altri a partecipare attivamente”, dichiara il Dott. Zappia.

L’Asp invita tutta la cittadinanza a partecipare a queste iniziative e a sostenere la cultura della donazione, simbolo di speranza e di rispetto per la vita.