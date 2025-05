Enna: Giornata Nazionale del Sollievo, l’Asp promuove la cultura delle cure palliative

PUBBLICITÀ

Lo scorso 25 maggio si è celebrata la 24ª Giornata Nazionale del Sollievo dedicata alle cure palliative.

Questa ricorrenza è stata istituita nel 2001 con una direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con la Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, il Ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

L’obiettivo della Giornata del Sollievo è «promuovere e testimoniare, attraverso adeguata informazione e iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale a favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso di vita, non potendo più beneficiare di cure finalizzate alla guarigione».

Anche la Direzione Strategica dell’ASP di Enna, da sempre sensibile e vicina ai pazienti bisognosi di assistenza nelle fasi terminali della loro vita, ha aderito all’invito della Conferenza delle Regioni e dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.

In particolare, il personale dell’Unità Operativa Dipartimentale di Cure Palliative Domiciliari – Hospice, guidata dal Responsabile, il dott. Paolo Lo Manto, insieme al dirigente medico, la dottoressa Consuelo Tamburella, e agli psicologi, la dottoressa Caterina Ribis e il dottor Enzo Crapanzano, ha accolto presso il Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Enna i partecipanti all’evento.

Durante l’incontro sono state illustrate le caratteristiche fondamentali delle cure palliative, che si rivolgono a pazienti affetti da patologie croniche, evolutive e non guaribili, in condizioni cliniche complesse. Questi pazienti richiedono un’assistenza globale e continuativa, che non si limiti solo all’aspetto medico, ma che tenga conto anche delle dimensioni psicologiche, sociali e spirituali della persona.

È stato spiegato che il termine “palliativo” deriva dal latino pallium, che significa “mantello”. Questa immagine è particolarmente significativa, perché rappresenta simbolicamente la protezione, il conforto e il sostegno offerti al paziente. Le cure palliative, infatti, avvolgono il malato come un mantello, prendendosi cura non solo del dolore fisico, ma anche della sofferenza emotiva, dei bisogni relazionali e del sostegno alla famiglia. In questo approccio, il paziente è posto al centro di un sistema di cura personalizzato, finalizzato a garantire la miglior qualità di vita possibile fino alla fine.

La numerosa partecipazione ha contribuito a diffondere conoscenze su un tema spesso poco noto, evidenziando quanto sia importante informare e sensibilizzare: fare conoscere le cure palliative rappresenta un reale sollievo per chi vive quotidianamente la sofferenza propria e dei propri cari.

La Giornata Nazionale del Sollievo rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare l’impegno di istituzioni, operatori sanitari e comunità nel riconoscere e valorizzare l’importanza delle cure palliative. Solo attraverso un approccio umano, multidisciplinare e attento ai bisogni complessi del paziente e della sua famiglia è possibile garantire un vero sollievo dalla sofferenza, restituendo dignità e qualità di vita fino all’ultimo momento. Continuare a sensibilizzare e informare è dunque essenziale per costruire una società più solidale e consapevole, in cui nessuno sia lasciato solo di fronte alla malattia e al dolore.

I componenti dell’Unità Operativa sono disponibili ad accogliere presso i locali di viale Diaz n.49, al terzo piano, tutti i giorni, sabato escluso, quanti vorranno ricevere informazioni più dettagliate sulle cure palliative. Informazioni possono essere chieste anche ai numeri 0935/520591 o 0935/520664.