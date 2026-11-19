Enna, Giornata Nazionale degli Alberi: tre giorni di iniziative a Pergusa

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In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi 2026, il Comitato Lakers di Pergusa organizza, per questo fine settimana, un’iniziativa realizzata in collaborazione con Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno, Garage Arts Platform, Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei e Plastic Free.

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L’iniziativa nasce anche grazie al coinvolgimento delle associazioni del Giardino di Dafne e di alcuni residenti di Pergusa. È prevista la partecipazione delle classi dell’Istituto Comprensivo Neglia-Savarese e della Cooperativa La Contea.

L’evento si svolgerà con il supporto dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Enna, del Libero Consorzio Comunale di Enna, del Corpo Forestale della Regione Siciliana e di EcoEnnaServizi S.r.l.

Saranno messa a dimora essenze arboree autoctone in tre diversi siti pergusini, nel rispetto della biodiversità del territorio e in armonia con il luogo. Verrà presentata e utilizzata inoltre una nuova App per il censimento partecipato del patrimonio arboreo, realizzata e donata alla comunità da Elettronica Tirrito s.r.l.: uno strumento condiviso per conoscere e registrare gli alberi di tutta la città e attraverso il quale ognuno può contribuire a individuare, mappare e segnalare lo stato di salute di singole specie o gruppi.

Le attività mirano a sottolineare l’importanza della messa a dimora costante di nuovi alberi e la centralità della cura e tutela di quelli già presenti sul territorio.

Il programma delle tre giornate.

Venerdì 20 novembre dalle 9:00 alle 13:00 al Giardino di Dafne, in via Dafne nell’area adiacente alle piscine scoperte, sono organizzate letture e giochi con le classi I, II e III dell’I.C. Neglia Savarese (plesso di Pergusa) e un gruppo di utenti ed educatori della Cooperativa La Contea. Verranno messa a dimora alcune essenze arboree e si censiranno le specie presenti.

Sabato 21 novembre dalle 9:30 alle 13:30 a Villa Zagaria si terrà una passeggiata con descrizione del sito a cura del Dott. Antonio Aveni. Anche qui si metteranno a dimora di alcune essenze arboree e si censiranno le specie presenti.

Domenica 22 novembre dalle 9:00 alle 11:00 in Via Claudiano 3 presso l’Associazione Culturale Proserpina si pianteranno nuove essenze arboree e si procederà anche in questo luogo al censimento delle specie presenti.

Inoltre sabato 21 dalle 16:30 alle 20:00 e domenica 22 dalle 9:30 alle 12:30 in Via Claudiano 3 sarà aperta al pubblico la mostra di ecopittura “Gli alberi di Alessia”, progetto artistico di Alessia Roselli, le cui opere sono realizzate utilizzando colori naturali ottenuti da infusi di piante, spezie e pigmenti vegetali. Le tavole affrontano temi quali il rapporto fra uomo e natura, l’ecologia e il mondo boschivo.