Enna, Giornata mondiale dell’Alzheimer: incontro di sensibilizzazione all’Ordine dei Medici

In occasione della XXXII Giornata Mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 22 settembre, presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici di Enna, l’Associazione Alzheimer e Demenze Enna O.d.V. ETS (A.A.D.E) ha organizzato una giornata di sensibilizzazione e approfondimento dedicato alla malattia che ruba i ricordi, con il patrocinio dello stesso Ordine dei Medici, del CSVE e con il contributo dell’Assessorato Regionale alla Famiglia.

Nutrita la partecipazione delle varie realtà territoriali, con numerose famiglie di malati presenti.

Dopo i saluti di rito, il Presidente dell’OMCEO di Enna, dottore Renato Mancuso, ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento, per la sempre maggiore diffusione di questa malattia cronico-neurodegenerativa, con il coinvolgimento totale delle famiglie, che spesso devono affrontare da sole questa tremenda esperienza.

A nome dell’Associazione è intervenuto Don Luigi Sansone, familiare di una malata, moderatore è stato il dottore Claudio Millia, già responsabile del “Centro diurno Alzheimer” di Piazza Armerina e del “Centro Demenze e Disturbi Cognitivi” dell’Asp di Enna, che ha introdotto gli interventi: della Dottoressa Desiree Leonardo e della Dottoressa Emanuela Croce, sugli aspetti psico-sociali della malattia; e della Dottoressa Maria Di Benedetto, che ha sottolineato l’importanza della telemedicina nel sostenere ed aiutare i caregiver.

Momento topico dell’evento è stata la proiezione del docufilm “La nebbia e Gabriela”, realizzato interamente dall’Associazione, con il contributo essenziale dell’Assessorato Regionale alla Famiglia.

La serata si è conclusa dopo numerosi interventi e un’ampia discussione sul complesso problema delle demenze.