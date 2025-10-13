Enna, Giornata Mondiale della Vista: visite di screening e una mattinata dedicata alla prevenzione

PUBBLICITÀ

La Giornata Mondiale della Vista è ormai da anni la tradizionale campagna di prevenzione della cecità indetta da IAPB Italia (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) e organizzata dalle varie sezioni territoriali UICI, che si celebra ogni anno il secondo giovedì di ottobre.

PUBBLICITÀ

L’iniziativa ha lo scopo principale di diffondere la cultura della prevenzione e della cura degli occhi nella società, sensibilizzando i cittadini sull’importanza di individuare e trattare precocemente le patologie oculari che, se trascurate, possono condurre alla perdita parziale o totale della vista.

PUBBLICITÀ

In questo contesto, la Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS di Enna ha organizzato, su indizione della IAPB, l’annuale giornata di prevenzione lo scorso giovedì 9 ottobre.

Le attività si sono svolte dalle ore 9:30 alle 13:30 in piazza Vittorio Emanuele, dove è stato allestito un gazebo informativo IAPB per la distribuzione di materiale divulgativo sulla prevenzione della cecità.

Dalle 10:00 alle 11:00 si è tenuta una conferenza stampa presso i locali sezionali di via Manzoni, alla presenza del Direttore Sanitario dell’UICI di Enna e del Presidente Sezionale, rag. Santino Di Gregorio.

Successivamente, dalle 11:00 alle 13:00, sono state effettuate 23 visite oculistiche di screening grazie all’impiego di una retinografo di nuova generazione, la Fundus Camera Aurora.

Dallo screening è emerso che una piccola percentuale dei pazienti presentava casi di pseudofachia e cataratta; a queste persone è stato consigliato di sottoporsi a controlli periodici.

Le visite hanno coinvolto cittadini di età compresa tra i 9 e i 76 anni.