Enna, Giornata Mondiale della Vista: prevenzione e screening gratuiti

La Giornata Mondiale della Vista è da anni la principale campagna di prevenzione della cecità indetta da IAPB Italia (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) e organizzata dalle sezioni territoriali dell’UICI. Si celebra ogni anno il secondo giovedì di ottobre e ha come obiettivo principale la diffusione della cultura della prevenzione e della cura degli occhi, per contrastare l’insorgenza di gravi patologie oculari che possono portare, in alcuni casi, alla perdita totale o parziale della vista.

In questo contesto, la Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS di Enna, anche per il 2025, aderisce all’iniziativa con un programma che si svolgerà giovedì 9 ottobre, dalle ore 9:30 alle 13:30, presso i propri locali ambulatoriali di via A. Manzoni, 33, e in Piazza Vittorio Emanuele.

Questo il programma della giornata: ore 9:30 – 13:30 allestimento di un gazebo IAPB in Piazza Vittorio Emanuele con distribuzione di opuscoli informativi sulla prevenzione della cecità; ore 10:00 – 11:00 conferenza stampa presso i locali sezionali UICI, via A. Manzoni 33; ore 11:00 – 13:00 visite oculistiche gratuite di screening con la nuova apparecchiatura di retinografia “Fundus Camera Aurora”, presso gli ambulatori UICI di via A. Manzoni 33 (previa prenotazione al numero 0935/500917 o 26071 int. 26 o 35).