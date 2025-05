Enna: Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, punto informativo davanti al Teatro Neglia

PUBBLICITÀ

In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla che si celebrerà, come ogni anno, il 30 maggio, saranno tante le attività che si terranno in tutto il territorio provinciale ennese.

Le iniziative avranno lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sclerosi multipla (SM), una malattia cronica autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale e che coinvolge in Italia oltre 137.000 persone.

In alcuni comuni verrà illuminato di rosso un edificio pubblico simbolo della città, mentre nel comune di Enna, dalle 17:30 alle 20:00, verrà predisposto un banchetto nello spazio antistante il Teatro “Francesco Paolo Neglia” per la distribuzione di materiale informativo sulle problematiche relative alla sclerosi multipla.

Tutti i cittadini sono chiamati a manifestare la loro solidarietà e sensibilità sottoscrivendo la carta dei diritti presso il punto informativo di Enna oppure online collegandosi all’indirizzo https://www.aism.it/firma. Ogni firma darà forza all’impegno profuso dall’AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla per rappresentare, affermare e tutelare i diritti delle persone affette da questa patologia ed in genere e di tutti coloro che vivono una condizione di disabilità, grave patologia o fragilità, nessuno escluso.

Oltre alla firma della Carta dei Diritti si potrà condividere anche la propria esperienza per aiutare l’associazione a costruire la nuova Agenda della Sclerosi Multipla e patologie correlate 2030.