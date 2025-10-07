Enna: “Giornata Mondiale della Salute Mentale”, open day presso l’Umberto I

PUBBLICITÀ

Il 10 ottobre 2025 si celebrerà la Giornata Mondiale della Salute Mentale presso l’Ospedale Umberto I di Enna.

Fondazione Onda ETS/Bollino Rosa organizza l’(H)Open Day sulla Salute Mentale coinvolgendo gli ospedali con Bollino Rosa sull’intero territorio nazionale.

L’iniziativa pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare paure, pregiudizi e stigma legati alle malattie della psiche con un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

I disturbi psichici impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone gli ambiti personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo e portando spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il primo possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, sotto l’egida della Fondazione ONDA ETS, la Referente Bollino Rosa Dott.ssa Maria Lucia Rita Di Grigoli, in collaborazione con il Direttore del Dipartimento Salute Mentale, Dott.ssa Carmela Murè, e la U.O.S. SPDC del P.O. Umberto I di Enna con il Dott. Tonino Messina, ha programmato l’ iniziativa di sensibilizzazione “Non c’è salute senza salute mentale”.

L’evento si terrà nella giornata del 10 ottobre 2025, presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna, rivolto a tutto il territorio di Enna, agli operatori sanitari e a tutte le persone interessate a riflettere sul valore del benessere psichico e sull’importanza di contrastare lo stigma legato ai disturbi mentali. Ci sarà un INFO POINT con somministrazione di test e informazioni sui servizi con professionisti sanitari, ubicato nell’ingresso principale al 1° piano, ingresso CUP del P.O. Umberto I, Enna).

La salute mentale è parte integrante della salute globale e del benessere delle comunità. Parlare di salute mentale significa promuovere la prevenzione, il riconoscimento precoce del disagio, l’accesso alle cure e il sostegno alle famiglie, ma anche sensibilizzare su tematiche come inclusione sociale, diritti e qualità della vita.

L’iniziativa vuole essere non solo un momento di informazione e aggiornamento, ma soprattutto un’occasione di incontro, ascolto e partecipazione attiva della comunità, perché la salute mentale è un bene comune che riguarda tutti.