Enna, Giornata mondiale della Marionetta: iniziativa del Kiwanis Club con i giovani

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In occasione della Giornata mondiale della Marionetta, celebrata il 21 marzo, il Kiwanis Club di Enna ha promosso un incontro con i giovani del territorio.

L’iniziativa ha posto l’attenzione sul valore educativo e simbolico del teatro di figura, che comprende marionette e burattini, proponendolo come occasione di riflessione per le nuove generazioni.

Nel corso dell’incontro è stata richiamata l’immagine della marionetta e del burattino che prendono vita grazie al movimento dei fili o alla mano che li anima, come spunto per riflettere sull’importanza dell’espressione personale, della fiducia in sé stessi e della valorizzazione dei propri talenti.

Il Kiwanis Club di Enna ha inoltre ribadito il proprio impegno a favore dei più giovani, promuovendo temi come crescita personale, immaginazione e consapevolezza delle proprie capacità, in linea con le finalità di Kiwanis International, rete di volontari impegnata in progetti educativi e sociali dedicati a bambini e ragazzi.

Un ringraziamento è stato rivolto ai soci del club che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, in particolare al dottor Paolo Scarlata, neurologo, e al dottor Filippo Borrello, psicologo. Un riconoscimento è stato espresso anche nei confronti del CSR di Enna, della dottoressa Lo Bartolo, del dottor Antonio Scibona e degli operatori del centro, “la cui disponibilità e professionalità hanno reso possibile questo significativo momento di incontro con i ragazzi”.

L’incontro si è concluso con un messaggio rivolto ai giovani, invitati a riconoscere e sviluppare le proprie capacità personali.