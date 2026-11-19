Enna, Giornata Mondiale della Filosofia al Liceo delle Scienze Umane e Musicale: laboratori, letture e dibattiti

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In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, istituita dall’UNESCO nel 2002, il Liceo delle Scienze Umane e Musicale di Enna organizza una mattinata di attività didattiche, laboratori, letture e momenti di confronto dedicati alla riflessione filosofica e alla conoscenza di sé.

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L’appuntamento è in programma oggi, giovedì 19 novembre, a partire dalle ore 8:30, nell’ambito del tema «Vivere la terra insieme». La manifestazione, dal titolo «L’Io allo specchio», coinvolgerà gli studenti del triennio e approfondirà il rapporto tra filosofia, psicologia e società contemporanea, con particolare attenzione alla costruzione dell’identità personale e all’influenza dei media digitali.

L’iniziativa nasce da un progetto del Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane, coordinato dalla professoressa Mariangela Savoca, con il contributo della referente Mariella Faro e sotto la direzione della dirigente scolastica Maria Silvia Messina.

Il gruppo delle docenti coinvolte comprende Mariangela Savoca, Mariella Faro, Susanna Pinto, Silvana Sutera, Ileana Milano e Angela Censabella. Per le attività musicali è prevista la collaborazione della professoressa Giovanna Fussone, referente del Liceo Musicale.

Il programma prevede un reading filosofico a cura degli studenti delle classi quinte, accompagnato dalle esecuzioni strumentali e vocali degli alunni del Liceo Musicale. Le letture comprenderanno brani tratti dall’Apologia di Socrate e dall’Alcibiade di Platone, dall’Introduzione alla psicoanalisi di Sigmund Freud e dalla Genealogia della morale di Friedrich Nietzsche.

Per le classi terze e quarte sono previsti laboratori maieutici, attività di gruppo e momenti di restituzione dei lavori realizzati. Saranno inoltre utilizzati strumenti didattici come l’analisi di immagini e video, con l’obiettivo di favorire il pensiero critico, le capacità espositive e il confronto tra gli studenti.

Uno spazio specifico sarà dedicato al dibattito sull’influenza dei profili social nella percezione e nella costruzione della propria identità, attraverso un confronto sui comportamenti e sulle esperienze nell’ambiente digitale.

La mattinata si concluderà con un’attività individuale di riflessione, durante la quale gli studenti saranno invitati a rispondere alla domanda: «Quale parte di me ho scoperto oggi che non credevo di avere?».