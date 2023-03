Stasera alle ore 18, in occasione della giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie, si terrà al circolo di conversazione di Enna un incontro con Alessandro Gallo, scrittore e autore teatrale napoletano, curatore artistico dell’associazione Caracò e direttore artistico della stagione teatrale “Scrusciu” in corso al cineteatro GriVi del capoluogo. Durante l’incontro previsti i saluti del presidente del circolo di conversazione Giuseppe Giarratana.

PUBBLICITÀ