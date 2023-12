Enna: giornata di screening oculistico alla casa circondariale

PUBBLICITÀ

Una giornata di screening destinata ai detenuti della casa circondariale “Luigi Bodenza” di Enna. Il progetto è il frutto della sinergia tra il Kiwanis Club di Enna e l’Unione Italiana Ciechi che ha permesso di portare un camper, attrezzato di tutto punto, all’interno del carcere per sottoporre i detenuti a visita oculistica.

“E’ stata un’esperienza davvero importante – dice Angelo Scalzo, presidente del Kiwanis Enna –. La collaborazione con l’Unione Ciechi è solo all’inizio dato che abbiamo intenzione di portare avanti altre iniziative a favore anche dei bambini. Ma in un mondo che si dimostra sempre più egoista, voglio sottolineare la generosità di Giuseppe Paglia, ottico a Calascibetta, che ha donato, per questa iniziativa del carcere, 35 paia di occhiali e sta provvedendo a realizzare le lenti per i detenuti più bisognosi”.

Insieme al presidente Scalzo presenti anche alcuni membri del direttivo Kiwanis.

“Siamo felici di potere dare una mano a chi ne ha bisogno – ha detto Santino Di Gregorio, presidente dell’Unione Ciechi Italiani di Enna –. Il camper è un piccolo ambulatorio oculistico mobile che permette ai nostri operatori di condurre una visita oculistica quanto più accurata”.

Il progetto dello screening oculistico ha ricevuto i complimenti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed è stato realizzato grazie all’impegno del direttore del carcere Gabriella Di Franco, dell’Area Educativa, diretta da Maria Elena D’Amore, e dalla Polizia Penitenziaria.