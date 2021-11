Enna: giornata di promozione della donazione di sangue

Domani, mercoledì 1 dicembre, sarà celebrata la giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS. In Via S. Mazza con l’autoemoteca, l’Avis comunale di Enna con la consulta giovani e l’ASP di Enna saranno insieme in una giornata di sensibilizzazione e di promozione della donazione di sangue e di educazione alla salute. Sarà l’occasione giusta per promuovere la donazione del sangue come gesto di cittadinanza attiva e responsabile, un momento di solidarietà sociale, essenziale per l’intera comunità, ma in particolare per i giovani del territorio.

Sarà un momento per sostenere un’adeguata informazione ed educazione sanitaria della popolazione sulla donazione di sangue e di emocomponenti, grazie alla presenza dei medici del centro trasfusionale, Spedale e Contrino, per una piena consapevolezza dell’utilità della donazione, al fine di incrementare l’adesione di nuovi donatori, soprattutto tra i giovani.

Donare il sangue è un atto semplice ma di grande valore umano e solidale perché con una sola donazione si può contribuire a salvare più di una vita umana.

Il bisogno di sangue è in continuo aumento perché crescono i bisogni e i servizi che utilizzano sangue nei processi di cura. C’è sempre bisogno di sangue e donarlo, oltre a dare un profondo senso di soddisfazione morale, è utile anche a chi compie questo gesto.