Enna: giornata di inaugurazioni all’Umberto I e all’ex ospedale

Inaugurati oggi all’ingresso dell’Ospedale Umberto I di Enna il monumento intitolato “Come madre”, il nuovo Pronto Soccorso Covid sempre all’Umberto I e la clinica veterinaria ad Enna alta. Presenti l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza e numerose autorità del territorio.

“Questo monumento – le parole del direttore generale Francesco Iudica rivolgendosi ad ausiliari, infermieri, medici, dirigenti sanitari ed amministrativi – ricorda l’impegno con il quale avete servito gli ammalati di Covid. Fino allo sfinimento, senza risparmiarsi mai da quel 9 marzo di due anni fa quando la prima paziente affetta da covid chiese, con gli occhi sbarrati per la paura, di poter essere da voi curata. Siete stati come madre, occorrerà continuare ad esserlo, giorno per giorno, nell’eroica quotidianità. Credo che il Maestro Giuseppe Branciforti – l’autore del monumento – abbia saputo rendere l’idea di questo impegno di cura, di generosità, di questo patto che oggi celebriamo, di continuare ad essere noi tutti, per quel che ci è possibile, come madre per i nostri pazienti”.

Il monumento è stato interamente finanziato dalla ditta Arena che ha voluto così “assicurare la sua com-passione – ha proseguito Iudica – con il territorio in cui è nata ed è voluta rimanere, presidio di lavoro, dignità, di solidarietà, identità”.

Inaugurato anche il nuovo pronto soccorso adeguato alle esigenze di tutela dei percorsi dedicati al Covid.

“Archiviata la pandemia – ha spiegato Iudica – ne aggregheremo gli spazi da oggi dedicati al Covid alla funzione ordinaria di accoglienza dell’emergenza, con apparecchiature dedicate, spazi confortevoli”.

La clinica veterinaria inaugurata ad Enna Alta, nell’ex presidio ospedaliero, è stata definita da Iudica un “piccolo gioiello che potrà segnare ulteriori spazi di collaborazione con le amministrazioni comunali, e che conferma la nostra veterinaria come punto di riferimento, di sperimentazione, di efficienza organizzativa non solo in Sicilia”.