Enna, Giornata dell’Unità Nazionale: la Guardia di Finanza accoglie gli alunni del De Amicis

In occasione delle celebrazioni per la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna ha aperto le porte della propria caserma intitolata al Finanziere M.A.V.M. “Cataldo Lombardo” a circa 40 alunni delle IV classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” che, accompagnati dai propri docenti, hanno potuto visitare gli uffici del Comando Provinciale, dei Reparti Operativi e assistere ad alcune dimostrazioni.

Al loro arrivo gli alunni, accolti dai militari del Comando Provinciale, hanno assistito alla proiezione di un filmato istituzionale con il quale sono stati illustrati l’organizzazione e i compiti che la Guardia di Finanza svolge al servizio della collettività, anche al fine di diffondere nelle giovani leve la cultura della “legalità economica” e rafforzare i valori costituzionali della convivenza civile.

Il percorso si è poi sviluppato attraverso la visita della Sala Operativa, della Sala briefing e del laboratorio foto-dattiloscopico, nonché dei vari uffici del Comando Gruppo per poi concludersi nel piazzale esterno della caserma con una dimostrazione delle unità cinofile del Gruppo di Catania, con i cani “Kali” e “Nanda” che hanno simulato un controllo antidroga su alcuni bagagli suscitando lo stupore e l’entusiasmo dei giovani alunni.

La mattinata si è poi conclusa con l’illustrazione e la visita delle autovetture operative in dotazione al Corpo e con i bambini che hanno subissato di domande i finanzieri presenti, ben felici di rispondere alle loro curiosità anche nella speranza di aver stimolato il loro interesse per il lavoro svolto quotidianamente al servizio della collettività.