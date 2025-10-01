Enna, Giornata dello Sport al Campo Tino Pregadio: inclusione e divertimento per tutte le età

PUBBLICITÀ

La città di Enna si prepara a vivere una mattinata di sport e partecipazione al Campo di Atletica “Tino Pregadio”. Sabato giovani e adulti si alterneranno tra staffette, salto in lungo e corsa veloce, con un calendario pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età.

PUBBLICITÀ

La prima Giornata dello Sport CdO nasce da un progetto promosso dai Corrieri dell’Oasi O.N.L.U.S. – Società Cooperativa Sociale, che punta a valorizzare lo sport come strumento di inclusione, crescita e socializzazione, in particolare per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico (DSA).

PUBBLICITÀ

L’attività fisica – spiegano i promotori – aiuta a sviluppare coordinazione, concentrazione e capacità relazionali, offrendo ai più giovani un’occasione di integrazione e benessere. Le attività saranno adattate alle esigenze individuali.

Accanto alle discipline classiche dell’atletica – come i 100 metri, le staffette e il salto in lungo – sono previste attività ludico-sportive (giochi di lancio, percorsi motori, tiro a barattolo, frisbee e minicanestro) per permettere a tutti di esprimersi liberamente e vivere l’esperienza in un contesto accogliente e stimolante.

Tra le attività in programma, a partire dalle 8:30, staffette a squadre, corsa veloce, salto in lungo. Previste anche attività pomeridiane fino alle 18:30.

Un appuntamento che unisce sport, inclusione e comunità, dove ogni partecipante avrà l’occasione di divertirsi, stringere nuove relazioni e condividere valori come rispetto, solidarietà e amicizia.