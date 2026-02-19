Enna, Giornata della Guida Turistica: visite gratuite al Museo Varisano

PUBBLICITÀ

In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica 2026, l’Associazione Guide Turistiche della Provincia di Enna (AGTE), presieduta da Sabrina Murgano, promuove una serie di iniziative aperte a scuole, cittadini e visitatori presso il Museo Archeologico Regionale Palazzo Varisano di Enna, con particolare attenzione alla mostra temporanea dei reperti rinvenuti in contrada Cuticchi.

PUBBLICITÀ

«Per lo svolgimento dell’edizione 2026 – comunica Murgano – è stato scelto lo splendido Museo Archeologico Varisano di Enna con speciale dedica alla mostra temporanea dei reperti rinvenuti in contrada Cuticchi».

L’iniziativa rappresenta un tributo al lavoro svolto da tutti coloro che hanno contribuito alla valorizzazione dei reperti, in particolare all’archeologa e guida turistica Rossella Nicoletti e all’archeologo Andrea Arena.

La manifestazione, nata 36 anni fa per volontà della World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) e promossa in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT), si celebra il 21 febbraio ed è dedicata alla figura della guida turistica abilitata. Quest’anno, a livello nazionale, le attività sono state estese all’intero fine settimana.

«A livello nazionale – spiega la presidente Murgano – si è deciso di estendere all’intero fine settimana l’iniziativa e noi riserveremo la giornata del 20 alle scuole di ogni ordine e grado dell’intera Provincia. Nelle giornate del 21 e 22 febbraio, invece, le visite guidate verranno rivolte a cittadini e ospiti che vorranno approfittare della gratuità dell’evento».

Le visite guidate gratuite al Museo Archeologico Regionale Palazzo Varisano si svolgeranno sabato 21 e domenica 22 febbraio in due fasce orarie: 10.00/11.30 e 16.00/17.30. L’ingresso è gratuito, gentilmente concesso dal Parco Archeologico. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 3661076957. La giornata del 20 febbraio è invece riservata alle scolaresche.

L’obiettivo è valorizzare il ruolo professionale delle guide abilitate e far conoscere il patrimonio culturale locale, sottolineando anche l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati. Particolare attenzione è rivolta agli studenti, con attività dedicate nella giornata del 20 febbraio per avvicinare i più giovani alla storia e alle radici del territorio, attraverso il racconto degli scavi archeologici e la descrizione delle opere esposte.