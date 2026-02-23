Enna, Giornata della Guida Turistica: al Museo Varisano circa 600 presenze in tre giorni

PUBBLICITÀ

Si è svolta nel fine settimana appena trascorso la Giornata Internazionale della Guida Turistica 2026 promossa dall’Associazione Guide Turistiche della Provincia di Enna (AGTE), che per questa edizione ha scelto il Museo Archeologico Regionale “Palazzo Varisano” come sede delle iniziative.

Al centro delle visite, particolare attenzione è stata dedicata alla mostra temporanea dei reperti rinvenuti in contrada Cuticchi, nel territorio di Assoro, che ha visto il costante e professionale lavoro dell’archeologa Rossella Nicoletti, socia e guida dell’associazione.

All’iniziativa hanno preso parte studenti delle scuole, oltre a famiglie, visitatori e appassionati, con la presenza anche dell’assessore comunale al Turismo Mirko Milano. Al termine delle tre giornate si stimano circa 600 presenze complessive.

Le attività prevedevano visite guidate gratuite in due fasce orarie, mentre la giornata precedente era stata riservata alle scolaresche.