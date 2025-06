Enna: Giornata della Biodiversità al Neglia-Savarese tra educazione, memoria e impegno civile

PUBBLICITÀ

A conclusione del progetto annuale di Educazione allo Sviluppo Sostenibile “ConserviAMO la biodiversità”, condotto con le classi quinte della scuola primaria e con le classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese” di Enna, gli alunni hanno piantato nel giardino della scuola ed adottato una pianta di nespolo che hanno voluto dedicare alle Eroine e agli Eroi dell’Ambiente che armati solo di convinzione e determinazione hanno cambiato il corso degli eventi, anche a costo della propria vita.

Così gli alunni hanno voluto dare inizio alla celebrazione della Giornata Internazionale della Biodiversità alla presenza dell’assessore comunale alla pubblica istruzione Giuseppe La Porta, del dirigente responsabile del Corpo Forestale di Enna Antonio Arrabito e del presidente del Consiglio d’Istituto Mario Torregrossa.

La celebrazione è poi continuata in aula magna dove il Dirigente Scolastico Maria Filippa Amaradio, oltre ad accogliere gli ospiti e porgere i saluti istituzionali, ha invitato i presenti ad osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime della Strage di Capaci: il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

L’assessore La Porta ha evidenziato l’importanza della natura per la crescita e l’educazione dei giovani, ricordando che Robert Baden-Powell, il fondatore dello scoutismo, ha intuito e creduto fermamente che l’ambiente naturale rappresenta una “scuola” fondamentale dove i giovani possono sviluppare le loro capacità attraverso l’esperienza diretta.

Il dirigente forestale Arrabito, accompagnato dall’Agente Forestale Salvina Nicosia, ha comunicato della necessità della prevenzione degli incendi boschivi per impedire danni per il bosco e la biodiversità di questo ecosistema, applicando oltre alla vigilanza anche la selvicoltura preventiva tesa a ridurre l’infiammabilità del bosco, ad aumentare la sua resistenza alle fiamme, ad accelerare la ripresa della vegetazione nelle aree colpite e ad incrementare la sicurezza e l’efficacia delle operazioni antincendio anche in considerazione che gli effetti del cambiamento climatico continueranno ad intensificarsi.

Il presidente Mario Torregrossa, in rappresentanza dei genitori degli alunni, ha espresso il suo plauso per i progetti che la scuola porta avanti ed ha evidenziato che l’educazione ambientale assume un ruolo fondamentale all’interno delle aule scolastiche per formare i cittadini di domani.

La docente Rosa Termine, referente del progetto, ha trattato il focus della Giornata Internazionale della Biodiversità 2025 “Armonia con la natura e sviluppo sostenibile”, ricordando che l’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 genera positive trasformazioni a livello sociale ed economico, che riguardano anche i sistemi agroalimentari, le infrastrutture, l’industria, i sistemi energetici, i modelli di consumo e produzione, la gestione delle risorse idriche e degli ecosistemi, la pianificazione urbana, l’istruzione e la parità di genere.

Infine, gli allievi hanno esposto le loro riflessioni ed esibito quanto da loro prodotto, tra cui cartelloni scritto-grafici inneggianti al valore della biodiversità ed a possibili comportamenti virtuosi anche individuali.