Enna, Giornata dei Bambini Scomparsi: la Polizia al Neglia-Savarese

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Un importante momento di riflessione e legalità all’I.C. “F.P. Neglia-N. Savarese” di Enna. In occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, la Polizia di Stato ha incontrato gli alunni della scuola secondaria nell’ambito della campagna “Home Should Be Safe”.

Al centro del dibattito, la violenza domestica sui minori, i segnali di disagio e l’importanza fondamentale di denunciare tempestivamente ogni caso di scomparsa.

Ad accogliere il Commissario Anna Poidomani, l’Ispettore Michele Dell’Albani e l’Agente Moreno Abisso è stata la Dirigente Scolastica Maria Filippa Amaradio e le docenti Rita Ciurca, Manuela Grasso, Valentina Barbagallo, Tiziana Pugliese e Brigida Accorso.

Nel piazzale del plesso Savarese è stato allestito il camper informativo della Polizia di Stato, diventato punto di riferimento per alunni e docenti.

Questa giornata internazionale, che ricorre ogni 25 maggio, è stata istituita in memoria del piccolo Etan Patz, il bambino rapito a New York nel maggio del 1979, per accendere i riflettori su un fenomeno complesso, doloroso e spesso sottovalutato.

Come sottolineato dal Commissario Poidomani, l’impegno della Polizia Anticrimine è internazionale: grazie alla sinergia con la Fondazione Amber Alert EU e la rete Global Missing Children’s Network (GMCN), gestita dal Centro Internazionale per i Bambini Scomparsi e Sfruttati (ICMEC), l’obiettivo resta quello di azzerare il numero di minori scomparsi in Europa e garantire interventi immediati a tutela delle famiglie.