Enna: giornata dedicata a sport e inclusione al campo di atletica

“Together We Win” è stato il motto della giornata dedicata a sport e inclusione dal Lincoln di Enna. L’evento, patrocinato dal Comune, si è tenuto al campo di atletica Tino Pregadio di Enna Bassa. Erano presenti Vicari per il Coni, l’assessore alle pari opportunità Cortese, Pregadio per il Comitato Italiano Paralimpico e Spalletta per l’ufficio scolastico provinciale di Enna e Caltanissetta.

La mattinata è stata caratterizzata da diverse attività sportive e ludiche e ha rappresentato un’importante occasione per promuovere la cultura dello sport, dell’inclusione e dei sani comportamenti di vita. L’evento ha dimostrato come lo sport possa essere un mezzo straordinario per abbattere le barriere e favorire l’integrazione tra le persone, a prescindere dalle loro differenze. L’iniziativa ha, inoltre, rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della salute e del benessere.

La giornata, coordinata dalla docente Valentina Milazzo, ha visto la stretta collaborazione tra i docenti di scienze motorie e sostegno agli studenti con bisogni educativi speciali del Lincoln di Enna. La manifestazione è stata promossa all’interno delle attività previste dall’accordo di cooperazione Erasmus+ siglato tra l’IIS A.Lincoln, l’università di Ordu (Turchia), la scuola primaria Vasil Glavinov di Veles (Nord Macedonia), l’università di Iasi (Romania ) e l’istituto OID di Larissa (Grecia).

Il dirigente scolastico Angelo Di Dio, orgoglioso di aver organizzato un evento così importante, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al suo successo e ribadisce di “essere convinto che iniziative come questa possano rappresentare un importante punto di partenza per costruire una società più inclusiva, rispettosa e solidale”.