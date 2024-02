Enna: giornata contro le mutilazioni genitali femminili, corso promosso dall’Aidm

PUBBLICITÀ

Domani, martedì 6 febbraio, si celebra la giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili e anche la sezione ennese dell’Associazione Italiana Donne Medico offre in questa occasione un corso rivolto a operatori sanitari attraverso una Fad gratuita su piattaforma UPAINUC.

“Il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili – si legge nella presentazione della Fad – benché illegale, non si arresta: si stima che 500.000 donne abbiano subito mutilazioni genitali in Europa. Questo problema colpisce anche bambine e giovani donne migranti che vivono nel nostro territorio, spesso a rischio di esservi sottoposte quando tornano nel loro Paese di origine per visitare i parenti”.

“Vere e proprie violazioni dei diritti umani – spiega la dott.ssa Linda Vitali, responsabile scientifico della Fad insieme alla dott.ssa Delizia Di Carlo – non possono più essere tollerate, poiché mettono in serio pericolo il loro benessere, la loro salute sessuale e riproduttiva. Continuiamo pertanto a pensare che un mondo in cui esse non sono libere, non è un mondo libero e giusto, e continuiamo così a non spegnere i riflettori su questa barbarie anche attraverso la divulgazione scientifica”.

La relatrice è la dott.ssa Annamaria Fantauzzi, antropologa e psicologa clinica, docente presso l’Università degli Studi di Torino.

“È indispensabile – conclude la dott.ssa Vitali – che gli operatori sanitari siano preparati a gestire le pazienti e le complicanze connesse a queste pratiche e che diventino parte attiva nella definizione di strategie di assistenza e prevenzione”.