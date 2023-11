Enna: giornata contro la violenza sulle donne, la Prefettura adotta l’immagine del “Ratto delle Sabine”

PUBBLICITÀ

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne prevista per il prossimo 25 novembre, oltre alle singole iniziative assunte da alcuni dei Comuni della provincia, la Prefettura di Enna, di intesa con la direzione della Villa Romana del Casale, ha condiviso di utilizzare simbolicamente, quale immagine della manifestazione commemorativa, la scena del Ratto delle Sabine, riprodotta sul pavimento di uno dei mosaici della Villa Romana del Casale, risalente al IV secolo d.C.

All’interno della struttura della grande villa, infatti, sono riprodotte scene di vita dell’epoca. Tra i vari mosaici che la decorano, nella fascia superiore della seconda stanza negli ambienti laterali alle terme, è presente la raffigurazione di una figura femminile, nell’atto di fuggire da un giovane, con ai piedi un paio di scarpe rosse.

La storia rappresentata ci suggerisce un confronto con quanto accade nei giorni nostri, compreso il particolare – del tutto casuale – delle scarpe rosse indossate dalla fanciulla, che è uno degli oggetti simbolo della giornata internazionale contro la violenza di genere e che viene esposto per ricordare le vittime di violenza e femminicidio.