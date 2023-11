Enna: giornata contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato aderisce a “Orange The World”

PUBBLICITÀ

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche la Polizia di Stato di Enna ha aderito all’iniziativa “Orange The World” promossa da “UN WOMEN”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, impegnato nella lotta verso ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.

Per l’occasione la sede istituzionale della Questura di Enna alta si è illuminata simbolicamente di arancione, colore scelto quale simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.

Nella medesima giornata si è svolta la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, che rientra nel novero delle attività permanenti della Polizia di Stato contro la violenza di genere.

Con il camper della Polizia di Stato, allestito per l’occasione, e mettendo a disposizione materiale illustrativo, si sono tenute iniziative tematiche mostrando alla cittadinanza i diversificati progetti intrapresi a tutela delle persone più deboli ed esposte.

Il progetto ha l’obiettivo di diffondere e perseguire una nuova cultura di genere e di aiutare le vittime di violenza a vincere la paura, rompendo isolamento e vergogna, affinché il valore di uguaglianza diventi effettivamente autentico e valore di tutti.