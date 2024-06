Enna: giornata confraternale, domenica confraternite in processione

PUBBLICITÀ

Si terrà domenica ad Enna la giornata confraternale, manifestazione inserita nelle celebrazioni per i 150 anni di fondazione della Confraternita degli Ignudi Maria SS. della Visitazione. All’evento prenderanno parte le rappresentanze delle sedici confraternite di Enna unitamente a quelle mariane della Diocesi.

La processione si snoderà a partire dalle ore 11 da Piazza Europa per proseguire lungo via IV Novembre, via Libertà e concludersi in Duomo. Sarà presente per l’occasione Mons. Michele Pennisi, già Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina e Arcivescovo di quella di Monreale, che è l’assistente spirituale della Confederazione Confraternite Diocesi d’Italia che celebrerà la Messa solenne nella Chiesa Madre. Interverranno i coordinatori Nazionale e Regionale delle Confederazione delle Confraternite d’Italia.

Un appuntamento che precede quello del 28 Giugno quando presso Sala Cerere ad Enna si terrà un convegno dal tema “Culto a Maria SS. della Visitazione”, e che precederà la cerimonia di apertura della Cappella dei Marmi, in programma il 29 Giugno, dove è custodita la Patrona di Enna e che sarà traslata presso l’altare Maggiore del Duomo.