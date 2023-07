Enna: “Giornata Bimbi” al Castello di Lombardia

Dopo il grande successo della prima giornata dedicata ai bambini, la Pro Loco di Enna replica e rilancia: sabato il Castello di Lombardia sarà nuovamente invaso dalle voci divertite dei bambini che potranno partecipare a laboratori, spettacolini, trucca bimbi, ci saranno ancora le bolle di sapone e lo spettacolo del trampoliere.

PUBBLICITÀ

“La ludoteca che abbiamo coinvolto – fa sapere la presidente Gioia Pugliese – creerà anche alcuni angoli con palloncini e porterà le mascotte per far passare ai bimbi una giornata indimenticabile, ma abbiamo voluto aggiungere uno spettacolo davvero particolare, abbiamo contattato il cantafavole Gianluca Lalli che eccezionalmente si trova in tour in Sicilia con il suo spettacolo ‘Le Favole al Telefono’. Si tratta di un concerto musicale nel quale l’artista mette in musica le favole di Gianni Rodari e di un laboratorio di scrittura creativa”.

PUBBLICITÀ

Vista la grande richiesta e i posti limitati, è importante prenotare via WhatsApp al numero 3401482641.