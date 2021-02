Enna: giornalismo, ritorna il premio Fonte

Con pazienza e amore rilegava le pagine del quotidiano sul quale scriveva, anno dopo anno per 50 di anni. E oggi con la stessa dedizione le figlie di Emanuele Fonte portano il giornalismo del padre tra i banchi di scuola. La scorsa settima Rosalba, la figlia più giovane, insieme alle colleghe di Lettere ha incontrato alcuni studenti della Garibaldi e ha mostrato loro questa piccola rarità, la storia della provincia di Enna raccontata sul quotidiano La Sicilia. I ragazzi hanno sentito l’odore del giornale con il suo inchiostro e “sfogliato” la storia di quel giornalista che, ogni mattina, si spostava dalla questura alla prefettura e via scorrendo per scoprire ogni giorno fatti nuovi e poi sedersi dietro la sua macchina per scrivere e riportarli in articoli pensati o veloci fuorisacco, che oggi con internet non esistono più. Sfogliando “la grande raccolta dell’anno 1984” gli studenti si sono immersi nella storia dell’uomo che ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, che è stato prigioniero e del cronista. I giornalisti, nell’anno della pandemia da Covid non ci siamo fermati un attimo, abbiamo raccolto numeri, raccontato storie, anticipato come il mondo sarebbe cambiato. I giornalisti siamo tanto utili quanto bersagli umani. La verità è sempre scomoda. Parlare di uno di noi è parlare del coraggio della verità di un mestiere, è l’occasione di instradare i più giovani al coraggio. Quest’anno per celebrare il cronista e l’importanza del suo, del nostro mestiere ritorna il “Premio giornalistico regionale Emanuele Fonte”, alla sua quinta edizione. Il Premio – giornalistico e fotografico – è rivolto alle scuole siciliane di ogni ordine e grado ed è bandito dall’Associazione culturale intitolato al Cronista ennese (fondata dalle figlie Rosalba e Francesca), in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “De Amicis” diretto da Filippo Gervasi e dall’Associazione culturale “Crescere Insieme” e ha come obiettivo quello di promuovere l’attività giornalistica, in particolare la figura del cronista scegliendo un tema dalle mille sfaccettature: “Essere donna oggi”. Nel corso dell’anno scolastico vi saranno altri appuntamenti telematici, per via del Covid, con giornalisti e giornaliste per conoscere meglio questa affascinante professione.

Di seguito il link per visionare il bando e chissà partecipare al concorso: https://www.icdeamicisenna.edu.it/pubblicazioni/505-premio-regionale-giornalistico-per-le-scuole-emanuele-fonte-anno-2021.html

Angela Montalto