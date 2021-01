“La decisione dell’editore del Giornale di Sicilia di chiudere le pagine dedicate alla cronaca di Enna, peraltro già considerevolmente ridotta in passato, rappresenta un segnale negativo ed un ulteriore colpo alla pluralità informativa, riducendo ancora una volta la voce delle realtà territoriali più piccole in un periodo storico nel quale l’informazione di qualità rappresenta un’esigenza irrinunciabile per i cittadini e per le istituzioni locali. Esprimo tutta la mia solidarietà ai giornalisti della pagina di Enna e mi auguro che l’editore possa rivedere questa sua scelta”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro in merito alla paventata chiusura delle pagine della cronaca di Enna del Giornale di Sicilia.