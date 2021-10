Enna: Gioia Pugliese riconfermata presidente della Pro Loco

Lo scorso fine settimana, presso i locali del Castello di Lombardia, si è svolta l’assemblea dei soci della Pro Loco Enna Proserpina al fine di rinnovare le cariche del direttivo. Le operazioni di voto si sono svolte nel pieno rispetto delle norme di contenimento dal contagio da Covid-19.

Con l’obiettivo di portare a termine i progetti attuati negli anni precedenti, alcuni dei quali ancora in corso di svolgimento, l’assemblea ha riconfermato la presidenza di Gioia Pugliese, nonostante fosse stata manifestata la sua volontà di cedere il passo ai più giovani. Nella stessa occasione il direttivo si è arricchito della presenza di Angelo Merlo, subentrato al segretario uscente Gaetano Mazza. A seguito delle operazioni di spoglio, il consiglio è formato da Gioia Pugliese, Antonio Messina, Maria Rita La Martina, Fabio Sanfilippo e Angelo Merlo.

La presidente Pugliese ha espresso gratitudine per la fiducia nuovamente riposta nella sua persona e per l’operato svolto e, al contempo, ha affidato al vicepresidente Antonio Messina l’incarico di dialogare con gli enti e le istituzioni, mentre ad Angelo Merlo l’incarico di referente per la sicurezza degli eventi Pro Loco.

La presidente Pugliese si ripropone di completare tutti i percorsi già intrapresi, continuare a dare spazio ai giovani e affidare a loro gran parte della progettazione per il futuro. È stato, infatti, anche stilato il programma delle attività per il 2022, tra le quali è prevista la ripresa del concorso dialettale, sospeso da due anni a causa dell’emergenza sanitaria, e l’avvento di nuovi progetti dedicati ai giovani ennesi.

È intento della Pro Loco Enna, infatti, quello di avvicinare nuovi soci che intendono spendersi per la città di Enna con idee e iniziative, facendo apposita richiesta di iscrizione.

È stata anche messa in atto una sempre più strutturata sinergia con il Comune di Enna.

“Questa amministrazione – ha comunicato il sindaco Maurizio Dipietro – è dal primo giorno impegnata nella promozione del patrimonio culturale della nostra città, sia questo culturale immateriale che quello strettamente collegato alla fruizione dei nostri beni monumentali. In questo sforzo quotidiano il contributo di volontariato dato dalla Pro Loco ha una particolare importanza perché fa da interfaccia con chi arriva da fuori, curando molteplici aspetti dall’arrivo alla permanenza in città e perché fa da stimolo ad un percorso comune di ripresa economica proponendo attività e percorsi sostenibili”.

Tra le attività della Pro Loco, la collaborazione in occasione di manifestazioni e grandi eventi e l’auspicio del direttivo è quello di portare Enna nelle prossime fiere del turismo nazionale ed internazionale.